Le Racing Genk s'en prend à ses supporters: "Certains n'ont pas respecté les consignes"

Le noyau dur de Genk n'a pas respecté les consignes lors de la réception de Malines. Le club limbourgeois s'excuse mais remet aussi les choses à leur place.

Le Racing de Genk est dans l'oeil du cyclone. Pas à cause de sa prestation contre le FC Malines, mais à cause du comportement de ses supporters qui n'ont pas respecté les distanciations sociales et qui ont assisté à la rencontre sans masque. Le club limbourgeois s'est adressé à ses supporters dans une lettre ouverte.

"Malgré un accord conclu ensemble, une partie de nos fans a ignoré les consignes", a écrit le KRC Genk qui condamne fermement ces comportements.

Nous avons pris des mesures afin d’organiser nos matches à domicile en toute sécurité. Nous espérions que cela constitue un pas en avant vers un retour à la normale mais ce que nous avons vu dimanche est le contraire. Cela pourrait nous mener à nouveau au huis clos.

Le club, qui s’est dit « extrêmement déçu », a mis en garde ses supporters en vue de la réception du KV Ostende lundi prochain. "C’est la dernière chance pour notre club. Enfin, la dernière chance pour vous. Respectez les règles. Elles ne sont pourtant pas compliquées : porter un masque et ne pas se rassembler."