Les adversaires du Standard, de Charleroi et de La Gantoise arriveront en Belgique sur une victoire

Alors que nos trois équipes engagées en Europe cette semaine ont vécu un week-end réussi, leurs adversaires arriveront également en confiance.

Le Partizan Belgrade l'emporte de justesse

Si l'Étoile Rouge reste solide leader en Serbie, le Partizan Belgrade tient bon dans sa roue malgré une victoire difficilement acquise sur la pelouse de Zlatibor, club de bas de tableau : il aura fallu un penalty tardif (80e) transformé par Natkho pour que l'adversaire du Sporting Charleroi évite un résultat mitigé avant de se rendre au Mambourg.

Vojvodina sur le podium également

Tous deux finalistes de la dernière Coupe de Serbie, le Partizan et Vojvodina, adversaire du Standard, ne se quittent pas cette saison en championnat : ils sont tous deux sur le podium, Vojvodina profitant de la défaite du Spartak Subotica et du Radnicki Nis pour s'y hisser. Vojvodina recevait la lanterne rouge, le Radnik Surdulica, et l'a emporté 2-0.

Le Dynamo Kiev ne manque pas son début de saison

La saison ukrainienne n'a repris que depuis peu et le Dynamo ne manque pas ses débuts, mais s'est un peu fait peur face au FC Lviv. Il faudra deux buts tardifs, dont un penalty, pour que l'adversaire de La Gantoise batte la lanterne rouge (3-1). Kiev est actuellement deuxième (7 points), derrière la surprise Poltava (9 points).