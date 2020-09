Pas de masque pour certains supporters de Genk : sanction à suivre ?

Un certain nombre de supporters du Racing Genk ont été clairement filmés et photographiés sans masque lors de la rencontre face au KV Malines.

Voilà qui ne plaira pas aux dirigeants de la Pro League, et certainement pas à ceux du Racing Genk non plus : une partie non-négligeable des ultras du Racing Genk a été filmée sans masque lors de la rencontre de ce week-end face au KV Malines. Un comportement peu constaté depuis le retour du public dans les stades, mais pour lequel sont prévues des sanctions.

Stijn Van Bever, porte-parole de la Pro League, le confirme au Nieuwsblad : "Nous attendons le rapport du délégué dans le stade, mais il est possible que Genk reçoive un avertissement. Et si les supporters ne prennent pas l'obligation de port du masque la prochaine fois, une amende ou des interdictions de stade pourraient suivre". Les personnes concernées sont en effet aisément identifiables ...