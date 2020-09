Coupe de la Ligue: la rencontre des Spurs reportée

Après avoir écarté Southampton pour s'offrir sa première victoire de la saison en championnat, Tottenham et Toby Alderweireld aurait dû débuter leur campagne de Coupe de la Ligue, ce mardi, contre Leyton Orient, pensionnaire de League Two.

Mais le covid-19 en a décidé autrement: un joueur de Leyton Orient a en effet été testé positif et le match est reporté à une date ultérieure. Les Spurs ne resteront toutefois pas longtemps inactifs: jeudi, ils se déplacent à Shkendija dans le cadre du troisième tour de qualification de l'Europa League.

Tonight’s @Carabao_Cup match against @leytonorientfc is not taking place this evening as scheduled. #THFC ⚪️ #COYS