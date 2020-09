La facture est salée pour les clubs belges : voici ce qu'ont déjà coûté les tests de dépistage du Covid-19

Dès le début de la préparation estivale en juillet, chaque club de D1A teste tous les joueurs et membres du personnel chaque semaine, soit une moyenne de 45 personnes par club. Si les clubs doivent faire autant de tests jusqu'à la fin de la saison en mai, le coût se chiffrera en millions d'euros.

Depuis que les clubs de D1A ont commencé à soumettre les joueurs et le personnel à des tests hebdomadaires début juillet, ils ont déjà dépensé au total environ 900 000 euros pour les tests de coronavirus, soulignent nos confrères de Het Nieuwsblad. Environ 300.000 euros sont dépensés chaque mois par les clubs de la Jupiler Pro League pour les tests de coronavirus. Les clubs de D1A testent tous les joueurs et membres du personnel chaque semaine, soit une moyenne de 45 personnes par club. Lorsqu'une personne est testée positive, la capacité de test passe à deux fois par semaine. Soit un total d'environ 1.200 tests hebdomadaires de 48 euros chacun, répartis entre les dix-huit équipes. C'est donc dans les clubs ayant un noyau important et des infections que les coûts sont les plus élevés.

Anderlecht est l'un des clubs qui a déjà le plus dépensé. Le RSCA teste plus de 50 personnes à chaque fois et cette semaine la fréquence a augmenté : un test tous les trois jours, car Wellenreuther, Vlap, Zulj, Verschaeren et deux membres du personnel ont déjà été testés positifs. Les trois premiers ont donc manqué le match du week-end dernier contre Waasland-Beveren. Le lendemain de ce match, il est apparu que Yari Verschaeren était positif.

Grâce aux nombreux tests, les personnes infectées sont détectées et mises en quarantaine plus rapidement. Si les clubs de l'élite continuent à tester leurs joueurs et les membres de leur personnel sur une base hebdomadaire jusqu'à la fin mai, les coûts s'élèveront à bien plus de 3 millions d'euros.