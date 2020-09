La piste Franky Vercauteren écartée pour Genk

Le Racing espérait présenter son coach en ce début de semaine, ce n'est pas encore fait et pour cause: les négociations avec Franky Vercauteren n'ont pas abouti.

Alors qu'il a quitté le staff du Sporting d'Anderlecht depuis moins de deux mois, Franky Vercauteren ne devrait pas reprendre du service tout de suite. Pressenti pour succéder à Hannes Wolf à Genk, "il ne sera pas le prochain coach du Racing", affirme Het Laatste Nieuws.

Les négocations entre Franky Vercauteren, qui avait déjà entraîné dans le Limbourg entre 2009 et 2011 n'ont pas abouti à un accord et le champion de Belgique 2019 va devoir poursuivre ses recherches: Jess Thorup et Marc Brys font partie des candidats, selon les informations du quotidien néerlandophone.