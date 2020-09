Le Sporting Charleroi réagit à l'avertissement de la Pro League

Le Racing Genk et le Sporting Charleroi ont tous deux reçu un avertissement de la Pro League pour non-respect des règles sanitaires liées au coronavirus.

Le secrétaire général du Sporting Charleroi, Pierre-Yves Hendrickx, a réagi à cet avertissement dans les colonnes de La Dernière Heure : "Nous en prenons bonne note. Concernant le port du masque, cela a été vérifié aux entrées et cela a été répété au micro en avant-match (...) Désormais, il faudra rester masqué durant les 2h30 de présence au stade", affirme-t-il.

La distanciation sociale non-respectée est également un problème, qu'Hendrickx lie au résultat du match : "Au fur et à mesure de l'avancement du résultat positif et de l'avancement du match, certains en ont oublié les règles élémentaires", reconnaît le secrétaire général des Zèbres, qui conclut : "Le foot ne sera plus jamais comme avant et il faut que ceux qui viennent au stade l'acceptent. L'excuse de la première fois ne sera plus valable lors des prochaines rencontres". Ce jeudi, la réception du Partizan Belgrade se fera à huis-clos total.