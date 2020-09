🎥 Les images du premier récital de la saison de Kevin De Bruyne

Manchester City a débuté sa saison, avec une semaine de retard sur la concurrence, lundi soir à Wolverhampton. Un premier match victorieux pour les Sky Blues (1-3) qui ont dû serrer le jeu pour ne pas se faire surprendre par les Wolves et Leander Dendoncker.

Et s'il n'a pas hérité du brassard de capitaine, dévolu cette saison à Fernandinho, Kevin De Bruyne a été le guide mancunien sur la pelouse de Wolverhampton. Buteur, sur un penalty qu'il a lui-même provoqué, le Diable Rouge est aussi impliqué sur les deux autres buts de City, qui a dû attendre la 95e minute pour se rassurer définitivement.

Got to be pleased with that W! 😀



Highlights from our opening victory of 20/21 👊



🔷 #ManCity | https://t.co/axa0klD5re pic.twitter.com/EcPh0aDJ2e