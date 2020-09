Officiel : Diego Godin quitte l'Inter pour un autre club de Serie A

Diego Godin (34 ans) n'aura disputé qu'une saison sous les couleurs de l'Inter Milan : le défenseur uruguayen quitte déjà les Nerazzurri après avoir joué 23 rencontres sous leurs couleurs (1 but, 1 passe décisive), et rejoint officiellement Cagliari.

