Le calendrier de D1B déjà en péril ? Aucun signe d'amélioration du côté de Westerlo !

Westerlo doit jouer normalement son match en retard contre Deinze ce mercredi. Mais il n'y a pas encore aucun signe d'amélioration côté campinois...

À cause de plusieurs cas positifs au coronavirus, Westerlo ne joue plus depuis deux semaines et ses matchs contre Deinze et le Club Next ont été reportés. Westerlo a fait tester à nouveau l'ensemble du noyau samedi et les douze joueurs qui avaient été testés positifs auparavant le sont toujours. De nouveaux tests seront effectués au cours de la semaine, mais cela ne sent pas très bon.

Les joueurs resteront tous en quarantaine jusqu'à demain et il n'y aura pas d'entraînement. Il n'est pas certain qu'ils puissent jouer contre Deinze ce mercredi.