José Mourinho ne compte plus du tout sur un international et lui ouvre la porte

Quand José Mourinho a une idée quelque part, il ne l'a pas ailleurs. Ce milieu de terrain international l'apprend à ses dépens.

Dele Alli et Tottenham se rapprochent inévitablement d'un divorce. Le jeune milieu n'a été titulaire qu'à deux reprises cette saison, en Premier League contre Everton et en Europa League contre le FK Shkendija. Depuis, il a complètement disparu des radars et deux clubs se sont déjà intéressés: le PSG et l'Inter.

Le Telegraph annonce même que Alli ne sera même pas convoqué ce mardi lors de la rencontre de huitième de finale de la Coupe de la Ligue contre Chelsea. Si le Portugais voulait montrer à son international que la sortie était proche, il ne l'aurait pas fait autrement.