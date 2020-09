Waasland-Beveren se renforce à nouveau avec un joueur d'expérience

Les problèmes défensifs de Waasland-Beveren sont criants depuis le début de la saison, du coup un défenseur de 31 ans débarque au Freethiel.

Waasland-Beveren vient de s'offir un nouveau défenseur. Georges Mandjeck a signé au Freethiel. Il arrive gratuitement après la fin de son contrat au Sparta Prague. Il a signé pour une saison dans notre championnat.

Durant sa carrière, il a joué pour le VFB Stuttgart, le Stade de Rennes et Auxerre. Il a aussi joué en Turquie. Il va s'entraîner dès ce mercredi avec sa nouvelle équipe. Pour le moment, Waasland-Beveren a encaissé 21 goals en 7 rencontres et a la plus mauvaise défense du championnat.