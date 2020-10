Un Anderlechtois rappelé chez les Espoirs de Mathijssen pour remplacer Pletinckx

Il y a du changement chez les Diablotins. Blessé, Ewoud Pletinckx ne pourra pas disputer les rencontres des Espoirs contre le Pays de Galles et la Moldavie.

Il sera remplacé par l'Anderlechtois Marco Kana. La rencontre face au Pays de Galles se jouera le vendredi 9 octobre à Louvain alors que le déplacement en Moldavie, ce sera pour le mardi 13/10.

