René Weiler quitte l'Égypte et discute avec un club belge !

René Weiler a quitté l'Égypte. L'ancien entraîneur du RSC Anderlecht, titré avec Al-Ahly, souhaite se rapprocher de sa famille et dispose d'une réelle option en D1A.

L'annonce sera officielle ce vendredi, mais c'est déjà fait : René Weiler a quitté l'Égypte et Al-Ahly. Le Suisse souhaitait initialement rester pour disputer les demi-finales de la Ligue des Champions africaine, mais les discussions avec le club ne se seraient pas passées idéalement. Weiler souhaite se rapprocher de sa famille et un retour en Europe est donc dans les tuyaux.

En Europe et plus précisément en Belgique : d'après nos informations, La Gantoise, toujours à la recherche d'un successeur à Laszlö Bölöni, tenterait de convaincre René Weiler de revenir en Jupiler Pro League. Les discussions seraient en cours, mais ne devraient pas s'éterniser, Gand souhaitant naturellement compléter son staff le plus vite possible.

Michel Iannacone pourrait rester en Égypte

Si René Weiler devrait revenir en Europe avec son staff, l'ex-Zèbre Michel Iannacone se serait quant à lui vu offrir un contrat par Al-Ahly pour rester en place au sein du futur staff du club.