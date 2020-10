L'Antwerp face au Special One, La Gantoise a un coup à jouer : nos clubs passeront-ils les poules ?

Les clubs belges sont fixés sur leur sort : peuvent-ils aller chercher les seizièmes de finale ?

La Gantoise a une carte à jouer

En tant que tête de série, La Gantoise n'avait pas à craindre de gros morceau issu du pot 1 ... mais les pots 2 et 3 comptaient également quelques équipes très solides, notamment issues des cinq grands championnats européens. Le pot 2 aura réservé l'Étoile Rouge de Belgrade : pas l'ogre qu'auraient été Leicester City ou dans une moindre mesure la Real Sociedad, mais un adversaire de tradition et un déplacement très compliqué.

Parmi les adversaires à éviter dans le pot 3, Hoffenheim était à souligner et si ce n'est pas l'AC Milan, le club de Bundesliga ne sera pas à sous-estimer. Sans faire de bruit, le club d'Ishak Belfodil (ex-Standard) a terminé à la 6e place en Bundesliga : un candidat clair à la qualification, qui a notamment giflé le Bayern Munich la semaine passée. De quoi en faire le favori du groupe ?

Le quatrième larron est l'un des qualifiés surprise de cette Europa League : le Slovan Liberec, 5e du dernier championnat tchèque, a pris l'APOEL Nicosie au dépourvu cette semaine (1-0) et retrouve l'Europe pour la première fois depuis 2016-2017. Le club de Bohème avait terminé quatrième d'un groupe composé du PAOK Salonique, de la Fiorentina et de Qarabag. Gand n'aura pas droit à l'erreur face au Slovan ...

L'Antwerp aura droit à son affiche ... et à l'espoir

En tant qu'équipe du pot 4, le Great Old n'a pas trop à se plaindre du tirage : comme on pouvait le prévoir, l'Antwerp a tiré un gros poisson, à savoir Tottenham, et pourra fêter son retour en Europe par une affiche digne de la Ligue des Champions. Tout point pris face à José Mourinho et à Toby Alderweireld, qui voudra briller face au rival de "son" Beerschot", sera un bonus à prendre.

Le pot 2 a réservé peut-être son club le plus prenable : le Ludogorets Razgrad, habitué à l'Europe mais jamais vraiment convaincant. À l'exception notable de ... la saison passée : versés dans une poule difficile, les Bulgares se hissaient en seizièmes de finale d'Europa League, en giflant notamment (5-1) le CSKA Moscou à la surprise générale. Méfiance.

Méfiance également au moment d'affronter le LASK Linz : éliminés en 2019 par le FC Bruges en barrages de la Ligue des Champions, le club autrichien a ensuite pris tout le monde par surprise en dominant son groupe composé du PSV Eindhoven, du Sporting Portugal et de Rosenborg. Mieux : LASK éliminera l'AZ en seizièmes de finale, avant de chuter face à Manchester United. Cette semaine, le 4e du dernier championnat autrichien s'est rappelé au mauvais souvenir du Sporting Lisbonne en les battant à nouveau en barrages (4-1) pour se hisser en poules. Clairement un outsider dangereux - ce qu'espèrera être également l'Antwerp.