D2 Amateurs : festival de buts pour la RAAL et carton d'Hamoir

3e journée de D2 Amateurs et deux rencontres étaient au programme de la soirée.

RAAL - Waremme 7-0

La RAAL poursuit son début de saison canon, et torpille Waremme. Il fallait pourtant attendre la fin de la première période pour voir le premier but de la partie inscrit par Matoka. Après la pause, les Loups empilaient les buts avec Bruylandts, Vanhecke, Matoka pour le doublé, et un triplé de Franco. La RAAL reste solide leader alors que Waremme débute sa saison par une très lourde défaite.

Durbuy - Hamoir 1-5

Durbuy ouvrait rapidement le score par Crespo avant que Guilmi n'égalise. Lambrechts mettait Hamoir aux commandes à la demi-heure, avant que Guilmi ne plante son doublé peu avant la pause, face à un adversaire réduit à dix. En fin de rencontre, Soumahoro puis Yilmaz ponctuaient la large victoire d'Hamoir qui enchaine 6/9 points, alors que Durbuy concède sa 2e défaite en 2 rencontres.

A noter que l'Excelsior Virton ne s'est pas rendu à Tubize.