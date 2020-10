La priorité du Standard pour la dernière ligne droite du mercato

Il reste quelques heures aux clubs belges pour faire leurs emplettes, le Standard sait de quoi il a besoin.

C'est ce lundi que le mercato prend fin et ça devrait encore bouger. Et si Philippe Montanier ne refuserait pas un bon attaquant, c'est derrière que se situe la priorité pour le coach du Standard. "Pour l'instant, on se débrouille bien, mais on sait que ça qu'avec la répétition des matchs, ça risque d'être plus compliqué", confirme-t-il.

Et c'est surtout sur les flancs que le Standard aurait besoin de renfort. "On n'a que deux arrières latéraux, c'est un peu juste quand on sait que les matchs vont s'enchaîner tous les trois ou quatre jours." La direction liégeoise sait ce qu'il lui reste à faire."