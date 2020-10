OFFICIEL: Hendrik Van Crombrugge quitte les Diables Rouges

C'est la semaine de la paternité du côté des gardiens des Diables Rouges. Après Koen Casteels, voilà Hendrik Van Crombrugge.

On le sais Simon Mignolet va défendre les buts de nos Diables ce dimanche à Wembley mais aussi quelques jours plus tard en Islande. Davy Roef sera donc sa doublure sur le banc. Le gardien des Espoirs, Hens Teunkens, s'entraînera avec les Diables Rouges.

UPDATE: Hendrik Van Crombrugge left the camp to be with his wife and son.