Amical : Genk tient tête au leader d'Eredivise

Opposé au Feyenoord Rotterdam en amical aujourd'hui, Genk a tenu tête au club néerlandais, leader d'Eredivisie.

En cette période de trêve internationale, plusieurs joueurs de Pro League ont rejoint leur sélection. Mais malgré l'absence de certains éléments, les clubs belges ont poursuivi leurs activités. Pour preuve, le KRC Genk a disputé une rencontre amicale face au Feyenoord Rotterdam cet après-midi.

Au terme d'un match qui s'est joué à huis clos, le club limbourgeois et la formation d'Eredivisie se sont quittés dos à dos. C'est Theo Bongonda qui a ouvert le score sur penalty avant que l'équipe à la tunique bleue et blanche n'encaisse le but de l'égalisation. À noter qu'Eboue Kouassi a été contraint de quitter ses partenaires peu après la demi-heure de jeu (36ème) en raison d'une blessure. Score final : 1-1.