L'avenir du football amateur décidé ce mardi : "Si les buvettes ferment, ce sera de facto sans public"

Hier, le ministre des Sports, Ben Weyts, a décidé que les sports en salle où la distance ne pouvait être garantie, devaient s'arrêter. Voetbal Vlaanderen réfléchit aujourd'hui pour permettre au football amateur de continuer.

"Demain (mardi), durant notre conseil d'administration, nous examinerons s'il est possible de continuer à jouer au football en plein air après cette décision", a expliqué Marc Van Craen, président de Voetbal Vlaanderen, à Belga. "Les vestiaires doivent fermer, ce qui est difficile en hiver. En été, avec des températures plus chaudes, cela aurait été un peu plus facile."

"Bien sûr, nous comprenons la décision du ministre. L'hiver semble incertain pour nos clubs. Espérons que nous pourrons redémarrer en salle après les vacances d'automne. Nous ne pouvons qu'espérer que les chiffres baissent rapidement."

L'accent est mis sur la question de savoir si les buvettes restent ouvertes ou non. Ils doivent actuellement travailler sur base des mêmes règles que la restauration. "Si les buvettes devaient fermer, il y a de fortes chances que nous arrêtions de jouer au football en plein air", déclare Van Craen. "Ces matchs se joueraient de facto sans public. Ensuite, on devrait suspendre la compétition. Nous l'avons déjà décidé en août."