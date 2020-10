Marc Brys a été approché par un autre club de Pro League: "J'ai tout ce dont un entraîneur a besoin"

Marc Brys n'a pas l'intention de partir.

Arrivé à OHL en fin de saison dernière, Marc Brys réussit un bon début de saison avec ses troupes: les louvanistes occupent la sixième place avec 14 unités.

Et pourtant, l'Anversois aurait pu filer dans le Limbourg. Il a fait partie des candidats pour succéder à Hannes Wolf à Genk. Mais il a préféré décliner. "Je ne suis pas ouvert à un départ. J'ai ici tout ce dont un entraîneur a besoin, ici, à Louvain", explique-t-il au Laatste Nieuws.

Et il a bien l'intention de poursuivre son travail avec OH. "Ce club peut encore grandir. Et si je fais bien mon job, ça peut marcher. Je ne dis pas que ne vais jamais partir, car si demain on me fait une proposition phénoménale... Mais je ne recherche rien."