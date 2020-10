Premier League : Harry Kane bat un record établi par Wayne Rooney et Thierry Henry

Suite à son doublé, le buteur des Spurs a battu les records établis par Wayne Rooney et Thierry Henry.

Le derby entre Tottenham et West Ham a accouché d'un match nul spectaculaire. Tottenham menait 3-0 à la pause avec un doublé et une passe décisive du buteur maison Harry Kane. La fête a cependant été gâchée pour les Spurs par des Hammers accrocheurs qui n'ont rien lâché et remonté trois buts dans le dernier quart d'heure.

Alors que ce retour de West Ham était historique (car aucune équipe n'est jamais parvenue à remonter une marge de trois buts aussi tard dans un match de Premier League), Kane a également inscrit son nom dans les livres de records de la Premier League.

En effet, ses deux buts et sa passe décisive ont fait de lui le troisième joueur à être impliqué dans au moins dix buts au cours des cinq premiers matches d'une saison. Son total de 12 (5 buts et 7 assists) bat également les records établis par Wayne Rooney en 2011/12 pour Manchester United et Thierry Henry en 2004/05 pour Arsenal.

Enfin, le deuxième but de Kane a également permis aux Spurs de réaliser leur plus rapide triplé en Premier League depuis plus de 13 ans.