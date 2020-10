T1 d'un soir, Jean Nicolay est fier de ses Métallos : "Ils avaient envie de prouver qu'ils avaient franchi un cap"

Ce dimanche après-midi, le RFC Seraing est allé s'imposer au RWDM (3-4) lors de la septième journée de D1B. Encore un match complètement fou des Métallos qui ont conforté leur première place de leader.

Quel match au Stade Edmond Machtens ce dimanche, un véritable festival de buts. À noter que le staff sérésien n'était pas présent à Bruxelles, Emilio Ferrera, Marc Grosjean et Hicham El Alaoui ont été testés positifs au Covid-19 et n'étaient pas là ainsi que 4 joueurs. C'est Jean Nicolay, le coach des gardiens qui officiait sur le banc.

"J'ai coaché à d'autres niveaux, mais mon premier boulot, c'est d'entraîner les portiers. Je ne suis pas entraîneur principal mais par la force des choses et la crise sanitaire actuelle avec plusieurs membres du staff et de la direction touchés par le coronavirus, il a fallu redistribuer les cartes pour cette rencontre, d'où ma présence sur le banc", a confié Jean Nicolay. "J'ai seulement respecté les consignes du coach et donc c'était plus facile pour moi et mon intérim. Les joueurs savaient ce qui leur était demandé et tout le monde connait la méthode d'Emilio Ferrera. Très pro et très rigoureux car chacun connait son rôle", a souligné le T4 des Métallos.

Le RFC Seraing vient de signer sa cinquième victoire en sept rencontres et a conforté sa première place. "Nous devons être fiers des joueurs. Le match n'était pas évident après une entame de match ratée. Nous avons été solidaires même en infériorité numérique. Je tire mon chapeau à ce groupe qui avait envie de prouver qu'ils avaient franchi un cap", a conclu Jean Nicolay.