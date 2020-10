Clément a confiance en Horvath : "Il a grandi en tant que gardien de but, il a la chance de le montrer"

Une occasion en or pour Ethan Horvath de pouvoir désormais faire ses preuves dans les buts du Club de Bruges ? Simon Mignolet est positif au coronavirus et soudain, l'Américain de 25 ans est de retour dans les buts. Philippe Clement se dit confiant.

"Ethan est prêt pour le match", a déclaré Clément lors de la conférence de presse avant la rencontre face au Zénith. "Je ne peux pas regarder dans la tête d'un joueur, mais physiquement, il est au top. Mieux que jamais, en fait. Il se sent aussi très bien aux entraînements et il pense qu'il a grandi en tant que gardien de but. Il a maintenant une chance de le montrer. Ethan a été champion, et est international. Ce n'est pas un débutant qui joue".

Pourtant, Clément a dû maudire quand il a appris la nouvelle de Mignolet. Il est plus qu'un simple gardien de but. Puis Horvath n'a pas joué de match officiel depuis plus d'un an. "C'est la vie d'un footballeur et certainement d'un gardien de but. Il faut attendre ce moment. Surtout lorsque votre adversaire est un chef et un leader comme Mignolet. Mais je ne doute pas qu'Ethan sera prêt à deux cent pour cent".