🎥 "On va gagner ce match" : le discours de Clément à la mi-temps de Zenit-Bruges

Le Club de Bruges a été chercher une victoire inespérée sur la pelouse du Zenit Saint-Pétersbourg grùce à un but tardif de Charles De Ketelaere. Mais Philippe Clément y croyait dur comme fer à la pause.

Le FC Bruges a ainsi publié une vidéo des coulisses de la victoire héroïque des Blauw & Zwart en Russie, dont quelques extraits du discours de Philippe Clément avant le match et à la mi-temps. "Il y a beaucoup de qualité dans ce vestiaire et je veux la voir en Champions League ! Tout le monde au top ! Est-ce que ça veut dire que vous n'avez pas droit à l'erreur ? Non, mais il faut être concentré et réagir vite", déclare-t-il avant que ses joueurs montent sur le terrain.

À la pause, le coach brugeois était ravi de ce qu'il voyait : "L'organisation était top, et si tout le monde continue comme ça pendant 90 minutes, on va gagner ce match". L'histoire lui donnera raison ...