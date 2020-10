Charles De Ketelaere dans l'histoire du Club de Bruges et du football belge

Buteur providentiel ce mardi en Ligue des Champions, Charles De Ketelaere est entré dans l'histoire du Club de Bruges.

Charles De Ketelaere est en effet devenu, à 19 ans et 224 jours, le buteur le plus jeune de l'histoire du Club de Bruges en Ligue des Champions (format moderne), dépassant Jeanvion Yulu-Matondo, nous apprend VTM. De Ketelaere monte également directement sur le podium du football belge, dépassant Vincent Kompany pour devenir le deuxième plus jeune buteur belge en C1 derrière Anthony Vanden Borre en 2006 (à 19 ans et 43 jours).