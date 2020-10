Vincent Kompany nuance ses propos: "J'étais en colère, voire furieux"

Vincent Kompany a été dur avec lui-même dimanche dernier: "J'aurais dû mieux faire", avait déclaré le coach d'Anderlecht après le nul de son équipe contre OHL.

Avec ses déclarations, Vincent Kompany avait l'air un peu découragé, mais ce n'était pas le cas: "J'étais en colère, voire furieux", a expliqué Kompany en conférence de presse. "J'ai toujours été très exigeant avec moi-même. Moi? Découragé? Quand je suis rentré à la maison, j'ai passé du temps avec ma femme et mes enfants et le lendemain je me suis remis au travail. Je tire des leçons de ces moments. J'ai juste été honnête avec moi-même et avec les personnes qui aiment Anderlecht".

Ses remplacements et sa tactique ont été remis en question: "(rires) Les changements... celui qui gagne a toujours raison. Chaque changement fera toujours parler mais c'est sur le terrain que ça se joue. J'ai fait ce qui me semblait le mieux pour l'équipe".

La seule chose qui pourrait m'affaiblir, ce serait d'écouter ce que tout le monde dit

La vraie question, c'est de savoir si Kompany ne s'est pas fragilisé avec ses déclarations. De plus, Wouter Vandenhaute a aussi déclaré que Kompany n'allait pas devenir actionnaire. "Pour moi c'était une décision logique et je voulais être clair avec tout le monde. La seule chose qui pourrait m'affaiblir, ce serait d'écouter ce que tout le monde me dit. Mais je ne suis pas comme ça, je prends mes propres décisions, c'est ma personnalité".

Mais est-ce que les joueurs sont conscients qu'ils ont aussi une part de responsabilité? "C'est la première chose qu'ils ont dit dans le vestiaire. Je ne suis pas là pour les portéger, ce n'est pas mon rôle. Mais s'ils donnent tout sur le terrain, je ne vais pas les jeter aux lions. Je suis très dur avec mon équipe mais je ne vais jamais viser personne".