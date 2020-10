🎥 Cela a failli dégénérer à Sclessin : "Sa célébration visait à nous narguer, c'est inadmissible"

đŸŽ„ Cela a failli dĂ©gĂ©nĂ©rer Ă Sclessin : "Sa cĂ©lĂ©bration visait Ă nous narguer, c'est inadmissible"

Les Rangers se sont imposés au Standard ce jeudi soir (0-2). L'ancien Anderlechtois Kemar Roofe inscrira d'ailleurs le deuxiÚme but écossais avant d'aller célébrer son but devant les fans liégeois. Et les joueurs du matricule 16 ont vu là une façon de les provoquer.

Cela a failli dégénérer à l'issue de la rencontre entre les deux équipes quand Eric Deflandre est allé trouver Kemar Roofe pour lui dire ce qu'il pensait de sa célébration et les deux hommes ont même fait un tête contre tête. "Il y a d'autres moyens de célébrer ce beau but. Ça ne sert à rien de faire cela", expliquait Arnaud Bodart à l'issue de la rencontre. Même son de cloche du côté de Samuel Bastien. "Un magnifique but, mais sa réaction n'était pas nécessaire. Son attitude et son geste en direction des supporters est très difficile à cautionner. Sa célébration visait à nous narguer, c'est inadmissible. Il y a une réaction de fierté et cela a chauffé à la fin", a souligné le médian liégeois. L'attaquant des Rangers, Ryan Jack a lui aussi réagi. "Kemar a marqué un superbe but, le plus beau que j'ai vu dans ma carrière. Je le félicite et il est excellent depuis qu'iol est arrivé chez nous. C'était un moment plein de passion où il a voulu célébrer. Tout simplement", a conclu le N°8 du leader actuel de Scottish Premiership.