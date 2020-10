Coup dur pour Loris Brogno : plusieurs mois d'absence ?

Buteur le week-end passé lors de la large victoire du Beerschot face à Saint-Trond, Loris Brogno devrait désormais manquer de longues semaines, voire mois de compétition.

Peu utilisé depuis le début de saison par Hernan Losada, Loris Brogno s'est battu pour reprendre sa place et a notamment inscrit le but de la victoire lors du come-back contre Waasland-Beveren. Récompensé face à Saint-Trond par une place dans le onze de base, Brogno avait fêté ça par un nouveau but.

Malheureusement pour le Carolo, cette titularisation n'en appellera pas tout de suite d'autres : Brogno s'est blessé au genou cette semaine, relaie la Gazet van Antwerpen, et va devoir passer sur le billard. Les ligaments seraient touchés, et Loris Brogno devrait manquer de longs mois de compétition.