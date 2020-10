La Belgique toujours en tête du classement FIFA, l'écart se resserre

La place de numéro 1 mondial de l'équipe nationale belge a été menacée, mais la victoire en Islande a permis aux Diables de la conserver.

Après un partage amical contre la Côte d'Ivoire et une défaite en Angleterre, les Diables Rouges avaient vu leur place de leaders du classement FIFA menacée par la France, la victoire en Islande permet à la Belgique de rester un mois de plus au sommet de la hiérarchie mondiale.

Mais l'écart se resserre avec les champions du monde en titre. La France avait 29 points de retard en septembre, elle n'en a plus que 13 désormais. Le Brésil, l'Angleterre et le Portugal, dans cet ordre, complètent toujours le top 5.

L'Espagne (sixième) qui dépasse l'Uruguay et l'Argentine (huitième) qui dribble la Croatie, sont les deux seules nations à progresser dans le top 10. Et c'est Malte qui fait la plus belle progression de ce nouveau classemnt. L'Unioniste Teddy Teuma et ses partenaires ont remporté deux de leurs trois rencontres début octobre, ils gagnent six places pour s'installer à la 180e position de ce classement mondial.