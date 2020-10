Pelé Mboyo fataliste après la défaite contre Anderlecht: "On ne méritait pas mieux"

Pelé Mboyo et ses partenaires pourront regretter les grosses occasions gaspillées, surtout en première période, mais aussi les buts concédés trop facilement, vendredi, contre Anderlecht.

Si Pelé Mboyo a inscrit son cinquième but de la saison, contre Anderlecht, vendredi soir, l'attaquant courtraisien n'avait pas le sourire à l'issue de la rencontre. Et pour cause, les Kerels ont dû attendre les arrêts de jeu et un penalty généreux pour trouver l'ouverture.

"Ils ont été efficaces, nous pas"

Ce n'est pourtant pas faute de s'être ménagé de belles opportunités. "Anderlecht a été efficace, nous ne l'avons pas été", analyse l'unique buteur courtraisien de la soirée. "On a eu plus d'occasions, mais, malheureusement, on ne les met pas au fond."

Et en plus de manquer d'efficacité en zone de conclusion, les Kerels ont aussi manqué d'efficacité dans leur rectangle. Ce qui a scellé leur sort contre les Mauves. "On donne des cadeaux et on prend des buts évitables. On ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. On ne méritait tout simplement pas mieux ce soir", conclut Pelé Mboyo.