Une victoire "qui fait du bien" à Anderlecht

Cette victoire-là, les Mauves l'attendaient,- et en avaient bien besoin, ils vont la savourer.

Anderlecht restait sur un mauvais bilan de deux points sur neuf, les Mauves ont redressé la barre sur la pelouse du Stade des Eperons d'Or.

"Une victoire méritée"

Et après les points perdus dans les dernières minutes contre Eupen et OHL, cette victoire est "un soulagement", pour Albert Sambi Lokonga. "C'est un succès qui fait beaucoup de bien", se réjouit le milieu de terrain anderlechtois.

Un bon cadeau d'anniversaire aussi, pour le Diablotin qui a fêté ses 21 ans ce jeudi. Et une victoire "méritée" pour Anderlecht, insiste-t-il: "Je pense qu'on la mérite, on a su marquer les buts aux bons moments et Hendrik a fait les quelques arrêts nécessaires pour qu'on reste devant au score."