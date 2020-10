Andrea Pinamonti raconte son adaptation: "Romelu Lukaku m'a beaucoup aidé"

Non seulement Romelu Lukaku fait trembler les filets, mais il semble également jouer un rôle de plus en plus important dans le vestiaire.

S'il n'a jamais vraiment fait l'unanimité à Manchester United, à Milan, Romelu Lukaku a trouvé un club qui lui convient à merveille. Un club dans lequel il a encore progressé au cours des 12 derniers mois et un groupe dans lequel le Diable Rouge joue un rôle de leader. Sur et en dehors du terrain. Comme le raconte Andrea Piramonti. Prêté par l'Inter au cours des deux dernières saisons, l'attaquant de 21 ans fait désormais partie intégrante de l'effectif d'Antonio Conte. Samedi, il a d'ailleurs eu l'occasion de jouer ses premières minutes de la saison, samedi. Et il a tenu à rendre hommage à ses coéquipiers. "Quand tu t'entraînes avec certains joueurs, tu apprends forcément. J'ai beaucoup de chance d'être ici avec eux. (...) En particulier les attaquants qui sont toujours là pour me conseiller. Et Romelu Lukaku m'a beaucoup aidé depuis que je suis arrivé."





