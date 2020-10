🎥 Dieumerci Mbokani: "Je n'avais jamais connu un vrai derby"

Plutôt timide en début de saison, l'attaquant congolais a retrouvé ses sensations au meilleur des moments.

Dieumerci Mbokani n'avait inscrit qu'un seul but lors des six premiers matchs de la saison. Dimanche, il a inscrit son troisième but en quatre rencontres, pour offrir le succès à l'Antwerp contre le Beerschot.

Un but qui compte. "Je n'avais jamais joué de vrai derby comme celui-là. Et je marque le but de la victoire, je suis très heureux", se réjouit le Congolais qui, après avoir manqué le déplacement à Ludogorets sera bien de la partie, jeudi, pour la réception de Tottenham.