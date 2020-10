🎥 Son-Kane duo providentiel, Tottenham et Toby Alderweireld grimpent dans le top 5

Grâce à son duo de choc, Tottenham engrange et se place dans le peloton de tête après six journées en Premier League.

Comme la semaine dernière contre West Ham, Toby Alderweireld était titulaire avec les Spurs pour la dernière rencontre de la sixième journée de Premier League qui opposait Tottenham à Burnley. Et le défenseur belge a été servi: touché à l'arcade sourcilière, il a terminé la rencontre avec un bandage sur le visage.

Pas de quoi pourtant refroidir les hommes de José Mourinho... qui ont dû attendre les dix dernières minutes pour faire craquer Burnley. Avec Harry Kane et Heung-Min Son dans le rôle des bourreaux. Huitième assist en championnat pour l'attaquant anglais, huitième but pour le Sud-Coréen et le tour était joué.

Tottenham s'impose sur un score arsenal (1-0) et grimpe à la cinquième place de Premier League avec un bilan de 11 points sur 18, avec deux petits points de retard sur Everton et Liverpool.