Coronavirus : Bonne nouvelle du côté du Standard de Liège

Ce dimanche lors de la défaite à Saint-Trond (2-0), le Standard de Liège était privé de six joueurs positifs au Covid-19.

Ce mardi, le Standard de Liège a communiqué concernant les résultats des tests au Covid-19 effectués lundi. Bonne nouvelle en bord de Meuse car il n'y a pas de nouveaux cas positifs au sein du groupe pro.

Par contre, aucun des cas positifs de la semaine dernière n’a été retesté ce lundi. Cela aurait été un rien trop juste pour les premiers positifs de mercredi dernier et inutile pour les plus récents. De plus, aucun joueur n’aurait pu être sportivement prêt pour le match de ce jeudi contre Benfica en Europa League.

Le Standard de Liège s'envolera donc au Portugal sans Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin, Maxime Lestienne, Eden Shamir, Moussa Sissako et Abdoul Fessal Tapsoba ainsi que le coach des gardiens, Jan Van Steenberghe.