Un ancien équipier de Mbokani est formel : "S'il est en forme, c'est l'un des meilleurs attaquants d'Europe"

Dieumerci Mbokani a démarré la saison sereinement, mais commence maintenant à trouver sa vitesse de croisière. Avec Lior Refaelov, il forme le tandem qui fait la différence à l'Antwerp. Pas une surprise pour son ancien coéquipier Tom De Sutter.

De Sutter et Mbokani ont joué ensemble au Sporting d' Anderlecht. "Mbokani était le footballeur le plus complet avec lequel j'aie jamais joué", explique l'ancien attaquant.

"J'ai aussi joué avec Romelu Lukaku, mais c'était au début de sa carrière. Mbokani était le plus complet. Vraiment. Il pouvait tout faire. Il était rapide, fort, techniquement doué, pouvait diriger l'attaque... C'était un plaisir d'être en équipe avec lui pendant l'entraînement."

De Sutter sait également comment Mbokani est le plus efficace. "S'il se sent bien quelque part, comme maintenant à l'Antwerp et avant à Anderlecht, alors c'est un phénomène. S'il a peut-être eu un moment plus difficile ici et là, c'est parce que il ne se sentait pas à cent pour cent. Alors il ne serait pas le 'Dieu' que nous connaissons tous. Mais s'il se sent bien dans sa peau, il est l'un des meilleurs attaquants d'Europe, je pense."