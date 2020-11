Espoirs: Raskin obtient sa première sélection

Ce vendredi, Jacky Mathijssen a rendu sa sélection pour le match des Diablotins en Bosnie. Il a annoncé la première sélection de Nicolas Raskin chez les Espoirs, lui qui jusqu'ici n'a joué qu'avec les U19. Arnaud Bodard fait lui aussi partie de la sélection.

En défense, notons la présence de Arthur Theate (Ostende) et de Marco Kana. En pointe, Pas d'Antoine Colassin mais bien Lois Openda et le retour de Vanzeir. Le joueur de l'Union est actuellement en pleine forme en D1B.

La rencontre se jouera le 17/11 à 18h15.

📝 One more game to go! 💪 #U21EURO #COMEONBELGIUM 🇧🇪 pic.twitter.com/0fc1NWA0Bh