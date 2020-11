📷 Roberto Mancini reprend ... 41 joueurs avec l'Italie !

Le sélectionneur doit composer avec les difficultés liées au Covid. Il est d'ailleurs lui-même positif au Covid-19.

Roberto Mancini a dévoilé la liste des joueurs repris avec l'Italie pour affronter l'Estonie, la Pologne et la Bosnie. La particularité de celle-ci, c'est qu'elle est composée ... de 41 joueurs !

Le sélectionneur a préféré reprendre un grand nombre de joueurs car six sont déjà en isolement. Donnarumma, Meret, Bonucci, Florenzi, Jorginho, Chiesa, Insigne et Kean, quant à eux, ne pourront rejoindre le groupe qu'à partir du 10 novembre. Ils n'affronteront donc pas l'Estonie en match amical mais bien la Bosnie et la Pologne en Nations League. Mancini se verra donc obligé de composer avec une équipe inédite contre l'Estonie.

Voici le noyau de la sélection italienne :