Hannes Delcroix, dernier lapin mauve sorti du chapeau de Martinez : un choix justifiable ?

Hannes Delcroix est donc Diable Rouge. Une récompense rapide pour un joueur qui n'a que cinq matchs cette saison avec Anderlecht, six en Pro League au total. Un choix précipité ?

Hannes Delcroix (21 ans) a rejoint le noyau des Diables Rouges, sans qu'on sache réellement pourquoi - aucun forfait en défense n'a été annoncé qui justifie l'appel du jeune axial anderlechtois. Thomas Vermaelen est-il incertain ? Au vu du profil de Delcroix, c'est l'option la plus plausible. Et si on suit la logique instaurée depuis quelques mois maintenant par Roberto Martinez, Delcroix en remplaçant de Thomas Vermaelen est à peu près la seule solution - un défenseur central gaucher, jeune et prometteur.

Dorian Dessoleil peut faire son deuil

Les supporters des Zèbres qui espéraient voir deux joueurs du Sporting Charleroi en sélection en auront été pour leurs frais : Dorian Dessoleil, pilier de l'un des deux leaders de Pro League, n'a pas été appelé. À 28 ans et donc dans la force de l'âge pour un défenseur, quelque chose nous dit que le Zèbre peut faire son deuil d'une première sélection : si Martinez avait dû le reprendre, au vu de son amour inconditionnel pour les gauchers, il l'aurait fait plus tôt (par exemple quand Elias Cobbaut était repris alors qu'il enchaînait les prestations médiocres à Anderlecht).

En parlant de Cobbaut, la sélection de Delcroix parait d'ailleurs en comparaison plus logique : peu coutumier des erreurs grossières et des dégagements en tribune, le jeune produit de Neerpede reste sur des prestations sereines et dispose à n'en pas douter d'un potentiel bien plus sérieux dans l'axe de la défense que l'ancien joueur du KV Malines - dont nous ne commentons ici que son rôle de défenseur central gauche, pas de latéral, celui auquel il a été formé.

Pour comprendre un peu mieux la sélection d'Hannes Delcroix, il faut donc prendre en compte deux critères cruciaux : pied gauche, certes, mais aussi jeunesse. Martinez semble considérer qu'en défense plus qu'ailleurs, il faut désormais travailler à la succession des joueurs actuels : Kompany est parti, Vermaelen presque, et le duo Vertonghen-Alderweireld n'a plus cinq ans devant lui. Pendant trop longtemps, la défense belge a manqué de renouveau ; alors que des joueurs comme Boyata et Denayer ont enfin pris leur place de cadres, on prépare déjà la génération suivante. Bornauw, Vanheusden (qui aurait été appelé sans sa lourde blessure) et donc Delcroix, voilà ceux qui la composent - et un Wout Faes, par exemple, ne doit pas désespérer.

Trop de "Mauves" ?

Bien sûr, difficile de ne pas écouter la voix des sceptiques : encore un joueur du RSC Anderlecht, après quelques matchs à peine, qui se retrouve en sélection ! À n'en pas douter, Roberto Martinez est un grand amateur de Neerpede et du style de jeu prôné par Vincent Kompany. Mais il faut également prendre conscience d'une chose : être Mauve "ne suffit pas".

Un Francis Amuzu, par exemple, n'a jamais reçu les honneurs d'une sélection en A, lui qui est pourtant bien installé chez les Espoirs et ne manque pas d'expérience ; on doute fort que Martinez ait coché son nom au moment d'apprendre le forfait de Leandro Trossard. Cas plus parlant encore : Albert Sambi Lokonga, qui a pris une ampleur impressionnante cette saison ... et attend toujours sa première sélection avec les Diables. Martinez appelle un joueur parce qu'il estime en avoir besoin et parce que l'occasion se présente, et celle-ci ne s'est jamais présentée.

Depuis l'arrivée de Roberto Martinez jusqu'à l'été 2018, une sorte d'union sacrée semblait avoir balayé les rivalités de supporters. Depuis un peu plus de deux ans, et encore plus depuis le retour de Vincent Kompany à Anderlecht et la volonté neuve de Roberto Martinez de renouveler l'effectif des Diables Rouges, on voit apparaître de plus en plus de ces commentaires parfois mesquins, parfois plutôt justifiés sur le mérite de l'un ou de l'autre. Tout le monde y perd, et on ne peut qu'espérer que le sélectionneur parvienne à rendre ses choix plus lisibles aux yeux de tous ou les valide a posteriori. Car si Hannes Delcroix marque une tête victorieuse en juillet 2021 sur un centre de Jérémy Doku, Liège, Bruges et Bruxelles célèbreront toutes de la même façon ...