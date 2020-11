Liverpool confirme une mauvaise nouvelle

Mais ce jeudi, la presse anglaise s'inquiétait pour Joe Gomez, touché lors d'un entraînement avec les Three Lions.Ce mercredi soir, Liverpool vient de communiquer et de confirmer la blessure de son joueur.

"La sélection d'Angleterre a annoncé que Joe Gomez s'était retiré de l'équipe pour les prochains matchs internationaux après s'être blessé au genou à l'entraînement. Le défenseur fera l'objet d'un diagnostic plus approfondi sur la question avec notre équipe médicale". On devrait en savoir rapidement plus sur le diagnostic et la durée de son absence.

.@England have announced Joe Gomez has withdrawn from the squad for their forthcoming internationals after sustaining a knee injury in training.



The defender will undergo further diagnosis on the issue with our medical team.