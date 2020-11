Liverpool victime d'une véritable hécatombe en défense

Les forfaits se multiplient en défense du côté des Reds alors que la saison ne fait que commencer.

Mercredi, Joe Gomez a été contraint de déclarer forfait avec la sélection anglaise après avoir été victime d'une blessure lors d'une séance d'entraînement.

Une véritable tuile pour la sélection anglaise qui jouera notamment les Diables Rouges lors de la trêve internationale mais surtout pour Liverpool qui perd encore un défenseur cette saison.

Le club et la fédération anglaise n'ont toujours pas communiqué sur la blessure du joueur et son indisponibilité mais son nom s'ajoute à une longue liste : Virgil van Dijk, Fabinho et Trent Alexander-Arnold.

Après la trêve, Liverpool affrontera Leicester, l'Atalanta et Brighton en l'espace d'une semaine.