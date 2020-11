Le passage éclair de l'Ecosse lors de France 98

L'Ecosse n'a plus participé à un grand tournoi depuis la Coupe du Monde en France en 1998. Et on peut dire qu'elle n'avait pas brillé.

Ce jeudi soir, l'Ecosse a réalisé un petit exploit en éliminant la Serbie sur sa pelouse. Les Ecossais se sont donc qualifiés pour l'Euro 2021, une première dans un Euro depuis 1996 et l'édition en Angleterre. Mais la dernière participation de l'Ecosse à un grand tournoi date de 1998. C'était en France et les coéquipiers du légendaire Colin Hendry n'ont pas brillé. Les Ecossais étaient dans le groupe A, avec la Norvège, le Maroc et...le Brésil, champion du monde en titre. Ils ont d'ailleurs l'honneur d'affronter les coéquipiers de Ronaldo lors du match d'ouverture au Stade de France. Menés rapidement, les Ecossais avaient égalisé sur un penalty de John collins. Malheureusement pour eux, Boyd marque contre son camp en seconde période, l'un des buts gags du tournoi.. Lors du deuxième match face à la Norvège, les Ecossais partagent sur le score de 1-1. Burley avait répondu à un but de Handres Flo. Troisième et dernier match face au Maroc: une déroute avec une défaite sur le score de 3-0 (doublé de Bassir et une réalisation de Hadda). Un point sur trois: l'Ecosse est éliminée en étant à la dernière place du groupe alors que les supporters avaient à l'époque été loués pour leur sportivité. Il y a eu ensuite une longue traversée du désert qui s'est terminée ce jeudi soir avec la qualification de l'équipe pour l'Euro.