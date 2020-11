Jack Grealish a réalisé "son rêve" contre les Diables

À 25 ans, jack Grealish monte sérieusement en puissance. Il y a un peu plus d'un an, il avait largement contribué à ramener Aston Villa en Premier League. Il a ensuite confirmé en s'imposant, du haut de ses huits buts et six assists, comme l'un des meilleurs joueurs de la saison écoulée en Angleterre.

Et ses performances ont convaincu le sélectionneur national qui lui a offert ses premières sélections et ses premières caps, en septembre et octobre dernier. Dimanche soir, à Louvain, l'ailier des Villans a ajouté une belle ligne à son ascension, en célébrant sa toute première titularisation en match officiel avec les Three Lions.

Un honneur. "Je rêve de ce moment depuis que je suis tout petit et j'ai savouré chaque minute", commente-t-il sur Twitter. Il regrettera juste que l'Angleterre n'ait pas su mettre à profit sa seconde période pour revenir au score. "Je pense qu'on méritait mieux", confirme l'Anglais qui espère désormais terminer cette trêve internationale sur "une bonne note".

Désormais éliminés de la course au Final Four, Les Three Lions boucleront leur Ligue des Nations, mercredi à Wembley, contre l'Islande.

Such an honour to make my first competitive start for @England last night! I’ve dreamt of this moment since I was a kid and I absolutely loved every single minute of it. I felt we deserved more from the game but time to kick on and to end the international break on a high! 🦁🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/rNM9LAYLjs