Le Club de Bruges a tenté un attaquant de Pro League dans les derniers instants du Mercato

Durant tout l'été, le Club de Bruges a cherché un attaquant de pointe... en vain.

Beaucoup de joueurs ont été cités au Club de Bruges durant le mercato estival, surtout concernant le poste de numéro 9. Au final, personne n'est arrivé si ce n'est Noa Lang, de l'Ajax d'Amsterdam. Cependant, le Hollandais est un ailier.

Pour le poste d'attaquant central, Bruges a essayé, selon nos informations, un attaquant qui joue en Pro League, le Gantois Yaremchuk. Lorsque l'Ukrainien est allé au clash avec Bölöni et qu'il criait haut et fort qu'il voulait quitter La Gantoise, le champion en titre s'est renseigné.

Cependant, ils se sont heurtés à une fin de non recevoir. Finalement, l'attaquant n'a pas bougé et est resté chez les Buffalos. Une occasion ratée pour Bruges, qui n'aura plus une si belle opportunité.