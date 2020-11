La Suède a un plan pour contrer la France

Battue à domicile au match aller (0-1), la Suède doit absolument éviter une nouvelle défaite contre l'équipe de France qui provoquerait sa relégation en Ligue B.

C’est pourquoi le T2 Peter Wettergren, qui remplace le sélectionneur Janne Andersson, testé positif au Covid-19, a prévu une stratégie pour mardi. "Nous avons un plan", a annoncé le technicien suédois en conférence de presse. "On a tous discuté, on a bien travaillé ensemble, on va voir comment ça va se passer. Comme la dernière fois et comme à chaque fois, il faut être intelligent. Au plus haut niveau, si on perd le ballon, c'est problématique. On va faire le maximum. La France est l'une des meilleures équipes du monde, nous sommes obligés de montrer le meilleur de nous. Il est très important d'être présent. Il faut qu'on fasse tout, tout, tout...", a expliqué le T2 de la Suède.