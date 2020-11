Antonio Conte voit grand pour Lukaku : "Il peut devenir l'un des meilleurs attaquants au monde"

Depuis plus d'un an, la Love Story se poursuit entre Romelu Lukaku et Antonio Conte. L'entraîneur italien s'est encore montré élogieux envers son joueur.

Après deux saisons passées à Manchester United, Romelu Lukaku a rejoint Antonio Conte à l'Inter Milan en août 2019. Une collaboration fructueuse puisque l'attaquant des Diables Rouges a franchi un cap dans sa carrière sous les ordres du technicien italien. Dans un entretien accordé au Telegraph, l'ancien entraîneur de la Juventus Turin a encensé "Big Rom". Dans ses propos, le coach des Nerazzurri voit un très grand potentiel en son numéro 9. "Romelu est un joueur incroyable qui dispose d’une importante marge d’amélioration. En une année à l’Inter, il s’est énormément amélioré car il a envie d’apprendre et je crois être un professeur. Il peut continuer à s’améliorer pour devenir l’un des meilleurs attaquants au monde." Depuis son arrivée en Italie, l'international belge a inscrit 41 buts et délivré 6 passes décisives en 59 matchs toutes compétitions confondues sous la tunique du club milanais. En moins d'un an, le joueur formé à Anderlecht s'est imposé comme un élément indispensable de son équipe.





