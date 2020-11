Kevin De Bruyne en a conscience: "On n'a pas assez joué en première période"

Passeur décisif et buteur, Kevin De Bruyne a fait le boulot pour les Diables Rouges ce mercredi. Le milieu de terrain de City est cependant assez critique à propos de la première période de son équipe.

On sait que Kevin De Bruyne est assez critique à propos de ses prestations mais ausi de celle de son équipe. Comme tout le monde, il a vu que la première période des Diables n'a pas été au niveau de ce que l'on peut attendre.

"On savait que ce ne serait pas simple", a déclaré De Bruyne après la rencontre. "On a joué contre une équipe qui joue bien au football. Cependant, on n'a pas assez joué en première période. Après la pause, nous l'avons fait. C'est vraiment dommage d'encaisser ce but, c'est assez bête. Cela nous est arrivé quelques fois lors de cette campagne".

Le pressing des Danois a surtout été assez fort en première période, ce qui a mis en difficultés la relance de notre équipe nationale. "On prend des risques, mais lors de ce genre de pressing on doit bouger plus pour avoir la balle, c'est à nous de trouver des solutions. On l'a fait en seconde période".