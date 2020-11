Roberto Martinez ne veut pas spéculer: "On va jouer pour la gagne"

Roberto Martinez se méfie très fort du Danemark, une équipe qui est tout à fait capable de nous mettre en péril.

Ce mercredi soir, les Diables Rouges ont rendez-vous non pas avec l'histoire mais avec leur histoire. Après être passé tout proche du dernier Final 4, se rater une deuxième fois ferait mauvais genre pour l'équipe en tête du classement FIFA. Roberto Martinez le sait et en conférence de presse il a d'abord parlé de son noyau.

"D'abord, les résultats des tests sont revenus et ils sont tous négatifs. J evais donc pouvoir compter sur tout le monde, sauf Witsel et Meunier qui sont suspendus. Qui je mettrai pour les remplacer? Dans ma tête c'est clair, j'espère que le dernier entraînement confirmera cela. On a travaillé avec Foket, Meunier, Chadli, pour cette position sur la droite. Pour le milieu de terrain j'ai quelque chose en tête".

Le coach fédaral est ensuite revenu sur les qualités de notre adversaire du jour: "Le Danemark a une belle équipe, bien équilibrée. Ce sera une rencontre serrée. Il y a du talent, comme Poulse ou encore Eriksen. La défense, c'est du costaud avec un bon gardien de but. Un nul serait assez, mais nous n'allons certainement pas jouer pour le nul, nous voulons gagner ce match. C'est notre dernier match de l'année 2020, notre dernier match du groupe, nous devons travailler jusqu'au bout".

Les joueurs savent donc à quoi s'en tenir. Une prestation identique à celle contre l'Angleterre sera nécéssaire pour se rendre la rencontre facile et tout le monde semblent en être conscient dans les rangs des Diables.