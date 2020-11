Un scout d'Anderlecht loue l'académie des Mauves : "Par rapport au football anglais, Anderlecht est beaucoup plus loin"

Scout pour Anderlecht pendant près d'une dizaine d'années, Urbain Haesaert affirme que le Sporting possède une académie de haut niveau. Meilleure que celle des clubs de Premier League ?

L'académie d'Anderlecht tourne à plein régimes ces dernières années. En effet, de nouveaux jeunes talents sortent régulièrement de Neerpede. Ancien directeur de la cellule Scouting des jeunes du RSCA entre 2010 et 2018, Urbain Haesaert s'est montré élogieux envers la politique de formation développée par le club bruxellois.

Pour l'homme de 79 ans, le centre de formation des Mauves est plus performant que ceux de nombreux clubs en Europe. "Je mettrais certainement l'académie d'Anderlecht parmi les 10 meilleures, voire les 5 meilleures en Europe. Par rapport au football anglais, Anderlecht est beaucoup, beaucoup plus loin. Mais aussi devant les clubs italiens et espagnols."

Parmi les talents exportés à l'étranger par le Sporting et qui réussissent aujourd'hui, on peut bien évidemment citer Romelu Lukaku (Inter Milan), Youri Tielemans (Leicester) mais aussi plus récemment Alexis Saelemaekers (AC Milan) et Sebastiaan Bornauw (Cologne). Pour rappel, en 2019, l'Observatoire du Football CIES avait placé Anderlecht au quinzième rang des meilleurs centres de formation d'Europe.